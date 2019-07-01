Населені пункти Запорізької області можуть залишиться взимку без опалення

Зниження граничного тарифу на постачання тепла, яке вчора прийняв Уряд, ляже додатковим навантаженням на місцеві бюджети.
На засіданні було схвалено постанову, яка встановлює граничний тариф на постачання теплової енергії для населення 1400 грн (з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв м (без приладів обліку).
Варто зазначити, що, за даними НКРЕКП, середньозважений економічно обґрунтований тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня 2019року складає 1807 грн за 1 Гкал.
Дивно, що нове рішення уряду НЕ СТОСУЄТЬСЯ державних підприємств теплоенергетики, якими він управляє. Мова йде лише про комунальні, яким тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування.
При цьому джерела компенсації збитків комунальних теплокомуненерго також не зрозумілі. Один з варіантів – місцеві бюджети. Однак на сьогоднішній день вони просто не мають для цього необхідних вільних ресурсів. Адже за підрахунками АМУ різниця в тарифах у результаті прийняття постанови складе мільярди гривень.
Щоб теплопостачання не припиняти, органи місцевого самоврядування будуть змушені зняти кошти з багатьох важливих програм розвитку. Наприклад, припинити фінансувати соціальні програми, скоротити зарплати педагогам та лікарям, зупинити реконструкції або зведення шкіл та дитячих садочків, ремонт та будівництво вулиць. Ба навіть скоротити працівників комунальних підприємств. В іншому випадку вже восени та взимку міста та інші населені пункти можуть просто залишитися без опалення.
Асоціація міст України категорично заявляє, що прийняття таких рішень Уряду та врегулювання ситуації за рахунок місцевих бюджетів є недопустимим і несе загрозу припинення теплопостачання міст.
Свою позицію з цього приводу висловив міський голова Запоріжжя, голова Запорізького регіонального відділення АМУ Володимир Буряк. Міський голова відзначив, що діючі тарифи на тепло дійсно є значним навантаженням для сімейного бюджету кожного запоріжця. При цьому питання зниження вартості тепла для населення можна розглядати, але неприпустимо ставити під загрозу стабільну роботу теплового господарства в усіх регіонах України, у тому числі у Запоріжжі.
– Якщо таке рішення прийняте, держава взяла на себе таку відповідальність, зобов’язання перед громадянами, то необхідно передбачити механізми компенсації збитків комунальним підприємствам, які постачають тепло населенню. Подібні механізми є. Наприклад, компенсація різниці у тарифах за рахунок державного бюджету. Наскільки це реально реалізувати вже інше питання, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що бюджет Запоріжжя сьогодні не має можливості компенсувати ці збитки за рахунок власних ресурсів. До того ж навіть зараз місто надає фінансову допомогу концерну «Міські теплові мережі» через те, що споживачі не у повному обсязі сплачують надані послуги.
консультант з питань комунікації Офісу реформ Запорізького РВ Асоціації міст України
Дар’я Лисиця