Запорізькі аудитори виявили порушень на суму 1,5 млн грн у Пологівській залізничній лікарні

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» за період з 01.01.2016 по 01.02.2019 встановили порушень на 1,5 млн гривень.
Під час ревізії встановлено виплату матеріальної винагороди працівникам, зайнятим наданням медичної допомоги застрахованим особам за договорами страхової медицини, в обсягах, що перевищують розміри, встановлені колективним договором та положенням про преміювання. Протягом 2016-2018 років та січня-лютого поточного року адміністративно-керівному та медичному персоналу, а також персоналу, що відповідає за облік застрахованих осіб, виплачено матеріальну допомогу у сумі майже
1,1 млн гривень.
До того ж 21 відсоток цієї суми, як передбачено положенням про преміювання, мав бути спрямований на виплату головному лікарю та головному бухгалтеру, а це майже 56 тис гривень. Утім, керівництво лікарні вирішило, що це замалі суми і їх треба збільшити майже до 300 тис гривень. Рішення про преміювання приймалося колегіально, однак це суперечить законодавству.
Окрім цього, колишній головний лікар Пологівської залізничної лікарні без дозволу і погодженням з Пологівською райдержадміністрацією преміював себе на суму 3,6 тис. гривень. Водночас, як установили аудитори, 16 працівникам лікарні не доплачено майже 89 тис. грн за використання в роботі дезінфікуючих засобів. Один із працівників лікарні недоотримав 0,9 тис. грн добових.
За результатами ревізії матеріали надіслано до Токмацької місцевої прокуратури.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області