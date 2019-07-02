231 демобілізований учасник АТО/ООС знайшов роботу за допомогою служби зайнятості

Основне завдання служби зайнятості – це якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості за пошуком роботи. Питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, займають особливе місце у соціально – економічній політиці Запорізької області.
За оперативними даними на обліку в центрах зайнятості Запорізької області за шість місяців поточного року перебували 957 безробітних з числа демобілізованих учасників АТО/ООС. З початку року працевлаштовані 231 безробітний із числа демобілізованих військових, проходили профнавчання 29 осіб, отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 13 осіб. Участь у тимчасових і громадських роботах приймали 34 безробітних демобілізованих учасників АТО/ООС.
Активна співпраця служби зайнятості з органами державної влади, профспілками, організаціями роботодавців та інших соціальних структур області, які опікуються даною категорією громадян, а також активна дієва позиція самих військовослужбовців, сприяє вирішенню ряду проблем працевлаштування даної категорії осіб.
З метою координації дій у вирішенні окремих питань соціального захисту, покращення якості надання соціальних послуг військовослужбовцям, в тому числі учасникам антитерористичної операції, особам, звільненим з військової служби без права на пенсію, членам їх сімей, підвищення рівня інформованості військовослужбовців, які плануються до звільнення зі Збройних Сил України, сприяння забезпеченню необхідної кількості кандидатів для вступу на військову службу за контрактом з 10 по 20 червня 2019 року Запорізька обласна служба зайнятості провела загальнообласну акцію «Декада служби зайнятості для військовослужбовців». В заходах під час проведення акції взяли участь 171 роботодавець, 108 представників органів місцевого самоврядування та інших організацій та 1183 безробітних та шукачів роботи.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік розповідає: «Фахівці служби зайнятості надають профорієнтаційні, інформаційні послуги, психологічну допомогу та консультації, пропонують організацію професійного навчання учасників АТО/ООС на замовлення роботодавців або для започаткування підприємницької діяльності. Особисті консультанти надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому військовому, здійснюють індивідуальний супровід, щоб прискорити адаптацію до мирного життя та допомогти закріпитися на робочому місці.
Державна служба зайнятості завжди готова прийти на допомогу військовослужбовцям та членам їх родин в отриманні соціальних послуг, передбачених чинним законодавством, а роботодавцям – в оперативному задоволенню їх потреб у робочій силі».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47