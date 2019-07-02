Бліц опитування: Яку найважливішу для вас проблему має вирішити народний депутат, якого ви оберете?

Алія, диспетчерка:
– Обраний мною депутат має забезпечити подальшу розбудову державу. Він повинен регулярно брати участь у розробці законів, голосувати за розумом, не мати власного бізнесу, працювати так, аби мені не було соромно за нього.
Сергій Олександрович, пенсіонер:
– Для мене мабуть найголовніше – соціальні питання, про пенсії, медичне забезпечення, взагалі щоб депутат завжди пам’ятав про життя простих людей.
Євген, приватний підприємець:
-Я не можу виділити лише одну якусь проблему. Бо вони усі важливі. Наприклад, судова реформа, пом’якшення для невеликого бізнесу, забезпечення армії. Головне, аби це була фахова та розумна людина, яка вміє і бажає працювати.
Наталія, медична сестра:
-Для мене самі наважливі питання це про медичну реформу, про працівників бюджетної сфери, але й інші проблеми важливі. Мабуть все має бути у комплексі.
Ашот, пенсіонер:
– Всі питання важливі, мають вирішуватися професійно. Найголовніше, мабуть, це мир, тобто міжнародні питання. Треба пришвидшити настання миру, але не ціною капітуляції.