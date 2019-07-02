З початку року фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 26 лекцій на антикорупційну тематику.
Також з майбутніми працівниками фіскальної служби регіону було проведено відповідну роз’яснювальну роботу: 94 кандидати, які претендують на зайняття вакантних посад у ГУ ДФС у Запорізькій області пройшли «інструктаж» щодо необхідності дотримання вимог закону “Про запобігання корупції”.
Крім того, співробітники відділу виявили 13 порушень вимог закону “Про запобігання корупції”, більшість з яких стосувалися звітування працівниками фіскального відомства регіону про майновий стан та доходи. Зокрема, неподання та несвоєчасного подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не надання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані при отриманні одноразового доходу, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, а також подання недостовірних даних. Інформація про ці та інші порушення була направлена до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Боротьба з корупцією починається з профілактики
З початку року фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 26 лекцій на антикорупційну тематику.