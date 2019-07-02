Досудова пробація – історія правопорушника або чи можна виправитися без ізоляції від суспільства

З прийняттям у 2015 році Закону України «Про пробацію» в системі виконання покарань діє новий підхід у роботі з правопорушниками. Пробація починає займатися правопорушником ще на етапі, коли прокурор передає в суд обвинувальний акт, і починається судовий розгляд. Саме на цьому етапі підключається пробація, яка забезпечує підготовку досудової доповіді.
Закон визначає, що досудова доповідь – це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.
Підготовка досудової доповіді покладається виключно на уповноважені органи з питань пробації за письмовим запитом суду – ухвала суду.
Досудова доповідь має на меті не просто надання суду інформації, яка характеризує особу обвинуваченого, а дає можливість суду побачити більше, ніж міститься в обвинувальному акті про обставини правопорушення.
Досудова доповідь не є підставою для прийняття судом рішення, не є доказом винуватості або невинуватості. Вона просто є додатковою інформацією, яка береться судом до уваги або не береться.
Під час підготовки досудової доповіді співробітники служби пробації збирають якомога більше інформації про життя правопорушника: направляють запити до установ, у полі зору яких знаходиться або знаходився обвинувачений, спілкуються найближчим оточенням, з’ясовують усі обставини, що призвели до злочинного шляху і чи можна цій людині допомогти виправитися без ізоляції від суспільства.
Кількісні показники по Запорізькій області за І півріччя 2019 року:
Надійшло ухвал суду про складання досудових доповідей – 791
Підготовлено досудових доповідей за участю обвинуваченого – 460
З висновком про можливість виправлення без обмеження або позбавлення волі – 473
Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області