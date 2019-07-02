На Суспільному Запоріжжя з 1 до 18 липня – “Виборчий округ: Співбесіда”

1 липня, в ефірі телеканалу “Запоріжжя” стартує проєкт “Виборчий округ: Співбесіда”. Це політичне токшоу, в якому можуть взяти участь усі без винятку кандидати в народні депутати України від одномандатних виборчих округів Запорізького регіону.
Суспільне надасть можливість кандидатам розповісти про себе, свою програму та амбіції, аби аудиторія Суспільного мовника Запоріжжя зробила усвідомлений вибір та познайомилася з усіма претендентами на роботу у Верховній Раді України ІХ скликання.
Згідно з даними сайту ЦВК, на території Запорізької області діють 9 одномандатних виборчих округів. Орієнтовна кількість виборців по області – 1365337 осіб. Станом на 25 червня 2019 року за округами Запорізької області було зареєстровано 53 кандидати у народні депутати. З них 9 висунуто партіями і 44 самовисуванці.
Першими “…Співбесіду” проходять кандидати за 82 округом: Сергій Бурма, Сергій Інюшев та Андрій Чечель.
Завтра, 2 липня, у “Виборчому окрузі: Співбесіда” візьмуть участь кандидати в народні депутати від 75 округу Олександра Савченко, Денис Ващук, Віктор Бусько.
Більше про них та інших кандидатів – за посиланнями:
Одномандатний виборчий округ №74 – https://zp.suspilne.media/news/26857
Одномандатний виборчий округ №75 – https://zp.suspilne.media/news/26858
Одномандатний виборчий округ №76 – https://zp.suspilne.media/news/26859
Одномандатний виборчий округ №77 – https://zp.suspilne.media/news/26860
Одномандатний виборчий округ №78 – https://zp.suspilne.media/news/26761
Одномандатний виборчий округ №79 – https://zp.suspilne.media/news/26995
Одномандатний виборчий округ №80 – https://zp.suspilne.media/news/27221
Одномандатний виборчий округ №81 – https://zp.suspilne.media/news/27716
Одномандатний виборчий округ №82 – https://zp.suspilne.media/news/27720
Повна інформація про виборчий процес у Запорізькій області тут.
Дивіться “Виборчий округ: Співбесіда” щодня о 17:00 на сайті каналу “Запоріжжя” та на сторінці в мережі “Фейсбук”, а також стежте за анонсами, аби знати хто з кандидатів бере участь у наступному етері токшоу.
https://zp.suspilne.media/articles/2286