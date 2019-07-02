Циліндри на полях- справа рук космічних прибульців?

У Запорізькій області подекуди на полях спостерігається фантастична картина: величезні таємничі циліндри, наче гігантські фігури на шахівниці, щойно залишеній гравцями велетнями, здаля видаються артефактами перебування тут якихось прибульців із космосу.
Такий фантасмагоричний пейзаж, що я зафіксував, зокрема, поблизу села Канівське, вразив мене і спонукав наблизитись і детально розібратись, що ж тут відбувається.
З’ясувалося: розпочалися жнива. І спеціалізована аграрна техніка не просто збирає збіжжя, а ще й пресує солому у циліндри-рулони та фіксує їх сіткою або шпагатом. Допоки їх вантажівками не доправлять до місця зберігання, вони залишаються на полях, утворюючи відповідні фантасмагоричні пейзажі.
Олександр Максимов