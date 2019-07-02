У Запоріжжі після реконструкції почне працювати відділення для комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

У Вознесенівському районі завершили реконструкцію відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Загалом на ремонт та оснащення відділення з бюджету міста було виділено близько 4,5 мільйонів гривень. Сьогодні міський голова Володимир Буряк перевірив виконані роботи та готовність закладу. У виїзній нараді взяли участь заступник міського голови Анатолій Пустоваров, представники управління соціального захисту населення міської ради, КП «Управління капітального будівництва».
Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування надає послуги різним категоріям населення. Зокрема у його складі є сім відділень комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, розташованих у районах міста. В них щорічно допомагають понад 400 юним запоріжцям. Завдання відділень – створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок.
Одне з таких відділень працює у Вознесенівському районі. До останнього часу воно діяло у виховному комплексі «Основа». Тепер отримало окреме приміщення, розташоване на проспекті Соборному, 182а. На сьогодні завершено реконструкцію відділення. Його забезпечено обладнанням та меблями. Міський голова Володимир Буряк під час виїзної наради проконтролював якість виконаних робіт та готовність відділення до прийому дітей. Пересвідчився, що вже з завтрашнього дня тут зможуть організовувати заняття для дітей.
– Завершили реконструкцію цього центру для реабілітації дітей з особливими потребами. Приміщення повністю відремонтоване і оснащене. Не в кожному обласному центрі є таке обладнання, яке може сприяти реабілітації дітей. У нас діє 7 таких відділень. Це буде найбільш сучасним. Головне, що їх робота дає результат, – сказав Володимир Буряк.
Відзначимо, загальна площа приміщення понад 260 квадратних метрів. Тут утеплили цоколь, замінили вікна, опалення, облаштували нові мережі електро- та водопостачання, каналізації, виконали оздоблювальні роботи, облаштували туалетні кімнати з урахуванням потреб дітей вказаної категорії.
Центр забезпечений сучасним обладнанням для реабілітації дітей. У відділенні – сенсорна кімната, кімнати для соціальної, фізичної реабілітації дітей, занять з практичним психологом, соціальним педагогом.
– До цього ми вже виконали ремонт у кількох подібних відділеннях. Однак на сьогодні відділення Вознесенівського району стане найкращим, зразком для інших. Сюди за потреби зможуть звертатися не лише діти Вознесенівського району, а й інших районів, – наголосив Анатолій Пустоваров.
Тут працюватимуть практичний психолог, вчитель-реабілітолог, логопед, соціальний педагог, спеціаліст з фізичної реабілітації. Фахівці пройшли спеціальне навчання та отримали сертифікати з новітніх методик занять з дітьми. На жаль, залишаються питання щодо невеликої заробітної плати, яку отримують такі спеціалісти. Під час наради міський голова Володимир Буряк поставив завдання Анатолію Пустоварову вирішити цю проблему.
– На серпневу сесію міськради доручаю своєму заступнику Анатолію Пустоварову підготувати проект рішення про підвищення заробітної плати соціальним працівникам, які працюють безпосередньо з дітьми у таких відділеннях. Зробимо це за рахунок коштів бюджету міста, – зазначив Володимир Буряк.