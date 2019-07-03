Бліц опитування: У яких краєвидах ви вбачаєте щось надзвичайне?

Артем, Вільнянский р-н, навчається у коледжі:
-Восени, коли вранішній туман у низині біля ставка, то звичний краєвид змінюється, та виникає відчуття наявності прихованого, незнайомого світу, якого ніколи у житті не бачив. Простір немовби змінюється і уява про нього також.
Ганна, студентка:
-Минулим літом були із другом біля рожевого озера у Чаплинському районі Херсоньскої області. Озеро має фантастичний вигляд, почуваєш себе немов би у Африці, або ж у Ізраїлі, так і чекаєш що ось-ось виповзуть на берег бегемоти, чи навіть крокодили.
Григорій, вчитель:
-А ось погляньте на нічне небо, тільки не в місті, а за містом, наприклад у селі. То воно вражаючий вигляд має. Одразу думки приходять про всесвіт, про різні таємниці, навіть про прибульців згадуєш.
Людмила, продавчиня:
– Ранкове море на світанку у Бердянську виглядає надзвичайно. Це треба вийти на берег до світанку, коли він ще безлюдний, та спостерігати, як сходить сонце над морем.
Юлія, студентка:
-Мені дуже подобається вид згори, з греблі Дніпрогесу. Величезні скелі, швидка течія Дніпра, вид на острів Хортиця, чарівний та надзвичайний вид.