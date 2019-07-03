Читайте у газеті “Правда ЗП” за 04.07.2019р.

Друзі! У четвер, 4 липня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У п’ятницю, 28 червня, в Україні святкували День Конституції. У Запоріжжі з нагоди цієї дати відбулася знакова подія. Представники національно-патріотичних громадських організацій нашого краю і окремі свідомі громадяни – патріоти в цей день на Майдані Героїв у Запоріжжі оголосили про об’єднання в єдину спільноту «Ми -українці».
Необхідність такого єднання очевидна на тлі війни за незалежність нашої Батьківщини, а також задля підвищення відповідальності громадянського суспільства за ситуацію в країні. Бо тривогу викликають, зокрема, і результати загальнонаціонального опитування населення України, присвяченого питанням ставлення громадян до Конституції, що провів Центр політико-правових реформ у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ. Їх наша газета презентує своїм читачам у рубриці «Політикум». Адже за даними дослідження цих авторитетних експертів в рамках проекту ЦППР «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади», половина громадян нашої державі не обізнані навіть із Основним Законом.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
У Міністерстві соціальної політики України знову заговорили про те, що необхідно приймати новий трудовий кодекс. Його проект був ухвалений в першому читанні Верховною Радою ще в 2015 р, з тих пір в документ внесли безліч правок, але в Раді як і раніше не поспішають виносити його на порядок денний. З головними змінами, які передбачаються в оновленому трудовому кодексі, наша газета пропонує ознайомитися своїм читачам
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
На допомогу вступникам газета підготувала сторінку «Освіта». Тут можна ознайомитися з покроковою інструкцією з реєстрації власного електронного кабінету, скористатися порадами щодо обрання фаху і, відповідно, вишу, дізнатися про кількість бюджетних місць, які були затверджені Міністерством освіти і науки України
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
У рубриці «Постаті» поведемо мову про видатну жінку – українську льотчицю, героїню Другої світової війни і нашу землячку Поліну Осипенко. На які жертви спонукав її тоталітарний радянський режим? Які таїни приховали її офіційні біографи? Про це дізнайтеся із публікації у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про… прибульців на території Запорізької області. А також обговоримо із нашими земляками дивовижні випадки надзвичайних природних явищ, свідками яких вони ставали коли-небудь у своєму житті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.