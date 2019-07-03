Як працює в Україні унікальна християнська спільнота?

Були випадки, коли після молитов бездітні пари народили здорових діток, а люди, які зловживали алкоголем, наркотиками, грали в азартні ігри, звільнилися від залежностей.
Сьогодні в Україні діють понад 500 позаконфесійних спільнот християнського руху “Матері в молитві”. Щодня їхні учасниці звертаються до Бога та Діви Марії з проханнями за ближніх. Моляться за своїх рідних. І тоді стаються справжні дива. Вражаючі історії я почула в Коломиї, на VI єпархіальному з’їзді учасниць “Матері в молитві”.
…Тихі розмови, усмішки, сльози та обійми. Жінки та дівчата різного віку сходяться до Святопреображенського кафедрального собору УГКЦ. Більшість — у вишиванках, на шиї — блакитні шалики зі зображенням Діви Марії та різних церков. Це ознака руху “Матері в молитві”. Марія Андрусяк, координаторка єпархіальної спільноти, колишня вчителька музики, мама трьох синів та бабуся п’яти онуків, розповідає: “Рух започаткували в 1995 році в Англії дві побожні жінки, Вероніка Вільямс та дружина її брата Сандра. Вони збагнули, що Бог хоче від матерів та бабусь усього світу більше молитов”. Тепер рух поширений у 80 країнах світу.
В Україні його започаткували в 2000 році у Львові при архикафедральному соборі святого Юра. Пані Марія мовить, що в Україні та в діаспорі сьогодні приблизно 10 тисяч учасниць “Матерів у молитві”. Долучитися до руху можуть особи від 5 до 100 й більше років. І не лише матері, але й бабусі, неодружені дівчата, бездітні жінки, навіть чоловіки. Рух — позаконфесійний, в Україні до нього долучаються переважно віряни УГКЦ та ПЦУ, зрідка — баптисти й християни віри євангельської.
Збираються спільнотами (від 3 і до 100 осіб) раз у тиждень, зазвичай у парафіяльних храмах. У соцмережах є щоденні онлайн-трансляції зборів. Учасниці руху моляться або своїми словами, або читають молитви зі спеціально укладеного для них молитовника.
Кожен може попросити, щоби за його дітей, онуків, родичів чи знайомих помолилися. “Були випадки, коли після молитов учасниць руху бездітні пари народили здорових діток, люди, які зловживали алкоголем, наркотиками, грали в азартні ігри, звільнилися від залежностей, багато дітей позбулися серйозних недуг, хто з допомогою лікарів, а хто й без ліків”, — каже пані Марія.
Учасниці руху на парафіях допомагають дітям з особливими потребами, бідним, хворим, сиротам, літнім людям, збирають допомогу воякам. Історії жінок, які приїхали на з’їзд, вражають. 50-річна Ольга Попович пройшла понад 100 кілометрів босоніж з села Люча Косівського району до Зарваниці. Дорогою молилася, аби її 27-річний син повернувся з війни живий і здоровий. “Мого сина призвали й відправили в АТО, — розповідає мужня матір. — Я дуже переживала, усі дні молилася. А згодом пообіцяла Богові пройти босою до Зарваниці. Перші 10 кілометрів були нестерпно важкі. Та, як уявила, що можу не побачити сина, то де й сили взялися. Я дійшла. Син повернувся живий і здоровий”.
Від редакції. Більше десяти років тому у церкві «Христос є відповідь» у Запоріжжі сестри започаткували служіння під назвою «Молитва матері». Відповіді від Бога були настільки сильні, а свідчення про зміни в житті дітей такими вражаючими, що група з декількох сестер з одної церкви переросла у молитовні групи в багатьох церквах і об’єднала всіх у загальноміському щорічному служінні «Матері в молитві».
Сабіна Ружницька, газета “Експрес”(https://expres.online)