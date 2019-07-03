“Ми – українці” об’єднались і консолідуємось.

У Запоріжжі проголошено про створено громадського об’єднання “Ми – українці”:
Людмила Віслоух
“Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало”
Т.Г. Шевченко
Як особистості, людині, громадянці, мені подобається займенник “ми”. Тому, що позначається як особовий, (Від слова “особа”). То, що він за значенням відноситься до самостійних слів, (Порівняємо зі словом “самостійність”, що набуло неабияке значення для нашої держави, особливо під сучасної війни, яку ми не розв’язували).
“Ми” – це я, ти, він, вона.
“Ми” – це ті, хто прийшов (хоча небагаточисельною громадою) 28 червня, в День Конституції на Майдан Героїв м. Запоріжжя – для об’єднання.
“Ми” – це також ті, хто не прийшов на цю подію (урочисту, під Державним прапором України, зі співом хору “Запорозкі козаки”) лише через відсутність елементарної інформації в жодному засобі масової інформації.
“Ми” – це представники громадянського суспільства (Даний термін, починаючи з 18-го століття позначав громадські, а в узкому значенні – майнові відносини).
“Ми” називаємо себе відповідальними за світ навколо себе. Нас об’єднують громадські інтереси, що зв’язані з приватними інтересами (“приватне життя” – за юридичною термінологією).
“Ми” об’єднані відносинами до подій та явищ громадського життя. І наші погляди, думки можуть виражатися у формі декларацій, в зборах, мітингах, походах і демонстраціях (А дані заходи, мирні, без зброї, за статтею 39 Конституції України є правом громадян).
“Ми”, представники національно-патріотичних громадських організацій м. Запоріжжя, обговорювали на своїх червневих зборах події останнього часу і суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні і в Запорізькому краї, та були занепокоєні, зокрема наступним:
– заявою на найвищому владному рівні про можливість референдуму щодо митних угод з російським агресором;
– про неофіційні, поки що, розмови “друзів” Президента про необхідність скасування Закону України “Про державну мову”, квоту української мови на радіо і телебаченні, підтримку українського кіно;
– про провал – на державному рівні – урядової програми розвитку української мови, що мала бути розроблена відповідно до Указу Президента №156/2018 “Про невідкладні заходи щодо зміцнювання державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України;
– про провал – на місцевому рівні – чергової регіональної “Програми розвитку; функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки», відсутність контролю за боку влади за станом державної мови в загальноосвітніх навчальних закладах і ВНЗ, в дошкільних і позашкільних закладах, на транспорті, в державних установах тощо;
– відсутність належної уваги влади до історико-культурних об’єктів на території нашого краю та пов’язаних з ними іменами творців української культури Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Миколи Лисенка, Дмитра Яворницького;
Вищеназване, безумовно, є сигналом “повзучого” реваншу антиукраїнських сил. Тому представники національно-патріотичних громадських організацій нашого краю і окремі свідомі громадяни – патріоти, як то: перший директор Національного заповідника “Хортиця” Арнольд Сокульський, голова Конгресу української інтелігенції Святослав Щербина, керівник громади РУНвіри “Оріяна” Анатолій Ажажа, член товариства “Просвіта” Ярина Геращенко, голова ГО “Сокіл” Володимир Мельниченко, представник громади “Хортиця”, журналіст, який 40 років працював на ниві відродження української мови, вів програму через радіомовлення “Мова рідна, слово рідне” Василь Федина, композитор, співак, журналіст Анатолій Сердюк, , засновник першого осередку Товариства української мови на Запоріжжі Юрій Рожко, інші активісти, а в їх числі представники, зокрема, Батьківського клуб “Солов’ята”, Запорізького обласного громадського об’єднання “Збережимо святині Запоріжжя”, громади РУНвіри “Арійський шлях” підтвердили необхідність створення на Запоріжжя об’єднання “Ми – українці”. Тут, на Майдані Героїів і було підписано декларацію про таке об’єднання.
На мирному зібранні, яке є знаковим, бо відбулось саме в День Конституції, яка гарантує свєю статтею 11, що”держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури”, було також заявлено, що угода про об’єднання відкрита для приєднання громадських організацій і окремих громадян, усіх, хто приймає “безумовне і всеосяжне впровадження державної української мови в усіх сферах суспільного життя, поширення української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційного-культурного простору, виховання національно свідомого громадянина-патріота”.