У Запоріжжі ремонтують дороги приватного сектора

В обласному центрі активізувались роботи з ремонту доріг. Зокрема сьогодні розпочали вкладати асфальт на вулиці Зерновій у Дніпровському районі. Це одна з ділянок, яку відремонтують у приватному секторі. Загалом на цій вулиці замінять 4 тисячі квадратних метрів асфальтного покриття. Сьогодні хід робіт проконтролював міський голова Володимир Буряк.
У Запоріжжі ремонт доріг виконують комунальне підприємство «ЕЛУАШ» та низка інших підрядних організацій. У поточному році у місті вже відремонтовано близько 86 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Це середній ремонт міських магістралей, поточний ремонт доріг, ремонт внутрішньоквартальних доріг. Також вже відремонтовано близько 7,5 тисяч квадратних метрів тротуарів.
Відзначимо, з 2016 року у Запоріжжі реалізується масштабна програма ремонту міських доріг. За цей час відремонтовано близько 2 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У поточному році з початком літа роботи активізувалися. Зокрема розпочинається ремонт доріг у приватному секторі. Це стосується і вулиці Зернової. Тут укладуть 4 тисячі квадратних метрів асфальту, замінять частину бордюрів.
У попередні дні робітники КП «ЕЛУАШ» відфрезерували поверхню, знявши старе покриття. Виконують заміну зруйнованих бордюрів. Сьогодні перейшли до вкладання асфальту.
– Це одна з перших доріг приватного сектора, яку ремонтуємо цього року. Досить довго їй не приділялося жодної уваги, були скарги від мешканців. Дорога була повністю розбита. Вкладемо тут близько 4 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна, замінимо розбиті бордюри, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що цього року у Запоріжжі благоустрій приватного сектора виділили в окрему програму, в тому числі й ремонт доріг. Планів багато, але на все не вистачає коштів. Адже дороги у Запоріжжі ремонтують лише за кошти міського бюджету. Місто не отримує на це державних субвенцій.
– Постраждали такі міста як Запоріжжя, міста обласного значення. Не отримали жодної копійки державної субвенції. Це стосується не лише нашого міста, а й Енергодара, Мелітополя, Бердянська. Тому є таке доручення депутату обласної ради Віктору Буську – вивчити можливість перерозподілу коштів вже цього року. У наступному році – передбачити справедливий розподіл коштів, – сказав Володимир Буряк.
Депутат обласної ради Віктор Бусько відзначив, що ремонт доріг має важливе значення для Запоріжжя. Це стосується і доріг приватного сектора. Щоб збільшити обсяги робіт необхідно добиватися отримання державних субвенцій для міста.
У Запоріжжі ремонтують дороги приватного сектора
В обласному центрі активізувались роботи з ремонту доріг. Зокрема сьогодні розпочали вкладати асфальт на вулиці Зерновій у Дніпровському районі. Це одна з ділянок, яку відремонтують у приватному секторі. Загалом на цій вулиці замінять 4 тисячі квадратних метрів асфальтного покриття. Сьогодні хід робіт проконтролював міський голова Володимир Буряк.