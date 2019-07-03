Увага! «Прямі телефонні лінії»

У липні поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
10 липня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
23 липня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо проведення з 01.07.2019 року перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України Про Державний бюджет України на 2019 рік;
25 липня з 9.00 до 13.00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.