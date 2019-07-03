Запорізькі роботодавці направили 4,5 мільярди гривень на соціальне забезпечення

У першому півріччі роботодавці Запорізької області сплатили до соціальних фондів 4 мільярди 46 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком надходження зросли на 649 мільйонів.
Серед територій – найбільших платників єдиного внеску – м. Запоріжжя, суб’єкти господарювання якого спрямували 2 мільярди 154 мільйони, м. Енергодар – 490 мільйонів, м. Мелітополь та Мелітопольський район – 365,3 мільйона, м. Бердянськ та Бердянський район – 241,4 мільйона, Вільнянський район – 82 мільйони, Василівський – 81,5 мільйона, м. Токмак та Токмацький район – більше 76 мільйонів, Запорізький – 67,9 мільйона, Пологівський – 66,2 мільйона та Оріхівський райони – 58,6 мільйона.
Нагадаємо, що підприємства та організації, які використовують найману працю, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця (крім гірничих підприємств, які сплачують єдиний внесок не пізніше 28 числа наступного місяця).
З 2 травня 2019 року вступили у дію нові рахунки для сплати єдиного внеску, які розміщені на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/214641.html.
Головне управління ДФС у Запорізькій області