Платники податків Запорізької області спрямували до держбюджету 4,5 мільярда гривень

У першому півріччі запоріжці сплатили до державного бюджету 4 мільярди 483 мільйони гривень (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком сплата податків зросла на 39 відсотків, додатково бюджет отримав 1 мільярд 259 мільйонів гривень.
Найбільші доходи держбюджету сформував податок на прибуток, якого підприємства регіону сплатили 1 мільярд 370 мільйонів, що на 965,6 мільйона більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 1 мільярд 582 мільйона. Це перевищує минулорічні показники на 81,4 мільйона або на 5,4 відсотка.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 920,7 мільйона. Зростання до показників аналогічного періоду 2018 року – на 140 мільйонів або на майже 18 відсотків.
Крім того, запоріжці направили до державного бюджету майже 296 мільйонів гривень військового збору, що перевищує минулорічні надходження на 46 мільйонів або на майже 19 відсотків.
Рентних платежів за використання природних ресурсів сплачено 150 мільйонів гривень. Зокрема, рентної плати за спеціальне використання води – майже 47 мільйонів, рентної плати за користування надрами – 102,7 мільйона.
Запорізькі підприємства-забруднювачі спрямували до державного бюджету 84,6 мільйона гривень екологічного податку, що на 19,8 мільйона або на 30,6 відсотка більше, ніж за шість місяців попереднього року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області