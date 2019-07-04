Попередження, ознаки та лікування сколіозу

Почувши діагноз сколіоз, поставлений дитині, батьки не завжди розуміють серйозність ситуації – і марно. Спочатку хребетний стовп викривляється убік. Якщо на цьому етапі не почати лікування сколіозу, то захворювання поширюється на інші хребетні відділи, відбувається викривлення в передньозадньому напрямку. Найбільш важка форма – скручування хребта. Наслідком задавненого захворювання стає деформація грудної клітки, а також тазу. Їх супроводжує погіршення роботи внутрішніх органів. Щоб цього не сталося важливо вчасно відвідати центр лікування сколіозу, дізнатися про нього докладніше можна на сайті Active-center.com.ua.
Що важливо знати про сколіоз
У 80% випадків причини захворювання не встановлені. Решта 20% викликані вродженими деформаціями, травмами, порушеннями обмінних процесів, хворобами сполучних тканин. У дівчаток сколіоз виникає в 4-7 разів частіше ніж у хлопчиків. Найбільш активний розвиток і прогресування захворювання відбувається в дитячому та підлітковому віці. Періоди найбільш активного росту 4-6 років і 10-14 років. У цьому віці особливо слід стежити за здоров’ям і не упустити момент, якщо з’явиться проблема, також вкрай важлива профілактика. Найбільш ефективні і нескладні способи попередження захворювання – робити зарядку, займатися спортом, плавати. Потрібно спати на ортопедичному матраці, плавати, облаштувати місце, де дитина робить уроки ергономічними меблями зі спеціальним кріслом, яке має систему підтримки всіх відділів хребта.
Ризик погіршення сколіотичної деформації зростає, якщо до початку статтевого дозрівання поставлений діагноз 1-а ступінь захворювання – викривлення до 10 градусів. Це повинно підтверджуватися рентгенологічним дослідженням. Слід зрозуміти різницю між порушенням постави і сколіозом. У першому випадку для корекції досить фізичних вправ, носіння реклінатору і дотримання інших нескладних правил, оскільки порушення досить добре піддаються лікуванню. У разі сколіозу потрібен комплексний підхід – систематичне лікування на всіх етапах росту пацієнта і обов’язкове дотримання приписів по закінченню цього періоду.
Класифікація сколіозу
У медичній практиці виділяють структурний і неструктурний тип сколіозу. У першому випадку, захворювання розвивається в ранньому віці й проявляється складним викривленням хребта. При такій патології хребетний стовп описує просторову криву в трьох площинах. Неструктурний (функціональний) тип сколіозу – просте бічне відхилення, що виникає на тлі м’язового дизбалансу, при якому навантажується хребет. При ньому не спостерігається стійка патологічна ротація хребців. Можна змінити вигини хребетного стовпа, щоб повернути нормальну структуру. Щоб зрозуміти, як виправити сколіоз, потрібно визначити причину і ступінь захворювання. На жаль, не у всіх випадках досить консервативного лікування і доводиться вдаватися до хірургічного втручання.
Неструктурні сколіози, в залежності від причини, бувають:
• Осаночние – наслідок порушень постави, які зникають при нахилах вперед, на рентгені в положенні лежачи вони, як правило, не помітні;
• Рефлекторні – виникають через пози, яку змушений приймати пацієнт через больовий синдром;
• Компенсаторні – з’являються при вкороченні ноги;
• Істеричні – рідкісний тип захворювання, що має психологічні причини.
Структурні сколіози класифікуються на наступні групи:
• Травматичні – на тлі ушкоджень опорно-рухового апарату;
• Нейрогенні – наслідок поліомієліту, нейрофіброматозу, сирінгомієлії та інших захворювань;
• Міопатичні – при захворюванні м’язів, зокрема, міопатії і прогресуючої дистрофії;
• Рубцеві – якщо є грубі рубці деформацій м’яких тканин;
• Метаболічні – коли спостерігаються порушення обмінних процесів, брак важливих для організму речовин, часто виникають на тлі рахіту;
• остеопатичні – наслідок вроджених хребетних аномалій;
• Ідиопатичні – причина не встановлена і діагноз ставиться, коли виключені перераховані вище причини.
За місцезнаходженням виділяють шийно-грудні, грудні, грудо-поперекові, поперекові, попереково-крижовий сколіози. Вони можуть носити прогресуючий або непрогресуючий характер.
Як виявити сколіоз
Спочатку захворювання явні симптоми не спостерігаються, тому потрібно періодично проводити огляд дитини. Не можна залишати без уваги, якщо одне плече стало вище іншого, помітні асиметрія лопаток і викривлення хребта при нахилі.
Ступені сколіозу:
1-а – викривлення до 10 °. До ознак відноситься опущена голова, ледь помітна сутулість, асиметрична талія і плечі. Рентгенографія показує схильність до торсії хребців.
2-а – кут 11 ° -25 °. Якщо змінити позу кривизна залишається помітною. На стороні викривлення опущений таз, спостерігається випинання в грудному відділі, також асиметричні контури шиї. На рентгенівському знімку – торсія хребців;
3-тя – кут 26 ° -50 °. Спостерігаються всі ознаки 2-го ступеня, а також слабкість м’язів живота, випирають вперед ребра і явно виражений реберний горб. З’являються мимовільні хворобливі м’язові скорочення і западання ребер. Рентген виявляє явно виражену торсію хребців;
4-а – викривлення більш 50 °. Всі деформації і ознаки 3-го ступеня стають максимально явними. На додаток до цього в області викривлення є значне м’язове розтягнення, а в зоні увігнутості – западання ребер.
Чи можна самостійно вилікувати сколіоз
Дуже важливо визначити причину і ступінь сколіозу, тому потрібна допомога лікаря. Самолікування неприпустиме. Тільки досвідчені ортопеди, вертебрологи і реабілітологи-кінезітерапевти здатні підібрати найбільш ефективні методи лікування в кожному конкретному випадку. Залежно від віку і занедбаності захворювання визначається допустима і необхідна ступінь навантаження і підбирається комплекс заходів. Обов’язковим є збалансоване харчування, що включає необхідні вітаміни. При тому, що показані помірні фізичні навантаження, деякі види спорту категорично заборонені. До них відноситься теніс, гімнастика, футбол, важка атлетика. Це пояснюється тим, що на хребет припадають нерівномірні навантаження і відбувається несиметричне розвиток мускулатури.
При 1-му ступені захворювання основним завданням є зміцнення м’язів, плавання і масаж. Комплекс вправ ЛФК при сколіозі підбирає лікар. При 2 і 3 ступені сколіозу лікування аналогічне 1-му ступеню і додатково призначається носіння корсета. Реабілітація триваліша. У випадку 4-го ступеня, якщо інші методики неефективні, потрібне хірургічне лікування.