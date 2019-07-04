У Запоріжжі податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів з обігом 78 мільйонів

Діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів припинили співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області.
В рамках операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги із ввезення на митну територію України вантажного автотранспорту за заниженою митною вартістю.
Протягом 2018-2019 років фігуранти здійснювали пошук фізичних та юридичних осіб, які планували придбати вантажний автотранспорт за кордоном. Після чого пропонували їм ввезти дану техніку за заниженою митною вартістю. Домовившись із клієнтом, зловмисники використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств для підготовки підроблених пакетів документів, необхідних для розмитнення визначених вантажних автомобілів. До вказаних документів вносили недостовірну інформацію про митну вартість імпортованих товарів, яку занижували на понад 30 відсотків. Внаслідок чого здійснювалося заниження суми необхідних до сплати митних платежів.
Після завершення митних формальностей імпортовані транспортні засоби фактично передавались замовникам (не платникам ПДВ) разом із пакетом документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу та постановки його на облік. За вказані незаконні послуги фігуранти отримували винагороду готівкою, яку не відображали у податковій та бухгалтерській звітності.
При цьому документально реалізацію імпортованих автомобілів оформлювали на адресу підконтрольних фіктивних підприємств (без зазначення номеру шасі) з подальшою зміню номенклатури товару. У подальшому реквізити цих підприємств використовувались для формування незаконного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Загальний обсяг проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, імпортних операцій протягом 2018-2019 років склав понад 78 млн. грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених у м. Луцьк, м. Запоріжжя та м. Дніпро, за місцями фактичного знаходження підприємств, задіяних у вказаній схемі, були вилучені документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних компаній (у тому числі нерезидентів), їх бланки та печатки, факсиміле, чорнові записи, 430 транзитних автомобільних номерів, готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 571 тис. 337 грн. та комп’ютерну техніку.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Слідство триває.
У Запоріжжі податкова міліція ліквідувала центр мінімізації митних платежів з обігом 78 мільйонів
Діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів припинили співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області.