Зазвичай боротьба з хабарництвом спрямовується на діяльність чиновників та працівників контролюючих органів. Проте корупція має й інше обличчя – громадяни, які порушують закони та намагаються це приховати. Днями співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Запорізькій області та слідчого Управління ГУНП в Запорізькій області затримали чоловіка після передачі неправомірної вигоди посадовій особі Запорізької митниці ДФС.
Зловмисник хотів за 600 доларів США “домовитися” про безперешкодне ввезення ювелірних виробів через митний пункт “Запоріжжя-аеропорт”. Однак не вийшло.
Ще у вересні минулого року підприємець із Дніпропетровської області намагався ввезти велику партію срібних прикрас, при цьому у митній декларації він занизив їх вартість. Після проведення експертизи, він повинен був сплатити штраф 57 478,56 грн. Довірена особа підприємця мала намір “залагодити” це питання та запропонувала заступнику начальника митного посту “Запоріжжя-аеропорт” Запорізької митниці ДФС отримувати неправомірну вигоду за подальшу співпрацю щодо безперешкодного ввезення на митну територію України ювелірних виробів з золота. Митник відмовився, а відповідну інформацію передав до сектору з питань запобігання та виявлення корупції Запорізької митниці ДФС.
Тож, коли епізод повторився у липні цього року, на провокатора вже чекали співробітники правоохоронних органів. На даний час проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
По той бік корупції: СБУ затримала громадянина за спробу дати хабар запорізьким митникам
Зазвичай боротьба з хабарництвом спрямовується на діяльність чиновників та працівників контролюючих органів. Проте корупція має й інше обличчя – громадяни, які порушують закони та намагаються це приховати. Днями співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Запорізькій області та слідчого Управління ГУНП в Запорізькій області затримали чоловіка після передачі неправомірної вигоди посадовій особі Запорізької митниці ДФС.