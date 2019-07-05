Рідкісні вакансії Запорізької області, або яких працівників роботодавці шукали найменше

В базі даних Запорізької служби зайнятості за шість місяців цього року налічувалось 28тис. 350 вакансій. Серед них є різні: і з великими заробітними платами, і не дуже, вакансії для фахівців, і для робітників. Бувають і вакансії, які зустрічаються дуже рідко. Серед лідерів у цьому році наступні:
– карамельник
– гальванік
– мельник
– складальник верху взуття
– лікар-психіатр
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Кількість актуальних вакансій по Запорізькій області на сьогоднішній день (05 липня 2019 року) – 2403 одиниці, у тому числі у м. Запоріжжі – 1221.
Серед наявних вакансій у службі зайнятості є пропозиції роботи із досить великою заробітною платою. В більшості це робітничі професії: слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, оператори обдирних верстатів, монтажники, тощо. Ми спостерігаємо, що в області попит роботодавців на кваліфікованих робітників залишається досить високим, і працедавці, в свою чергу, готові запропонувати працівникам конкурентну заробітну плату. Роботодавці також шукають і кваліфікованих фахівців бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи.»
Знайти роботу можливо, бо робота є!!! Приходьте, фахівці служби зайнятості завжди готові Вам допомогти у цьому!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47