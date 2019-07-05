РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЖІНОК -ДЕПУТАТОК

У Михайлівському районі на робочій зустрічі з керівництвом громади, жінками-депутатками Михайлівської селищної об’єднаної територіальної громади обговорювалися питання щодо ситуації з гендерною рівністю, ініціатив міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», можливостей для подальшої співпраці.
Серед депутатського корпусу Михайлівської селищної ОТГ жінки-депутатки складають 33%. Вони активно прагнуть до нових знань. Пройшли навчання на тренінгу Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” в рамках проекту “Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам”.
Керівниця проекту Тамара Огородова наголосила на важливості роботи жінок-депутаток для врахування гендерних аспектів у всіх сферах життя громади, впровадження рівних прав і можливостей. Також Тамара Огородова поділилася конкретними прикладами роботи міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах Запорізької області та можливостями для жінок-депутаток у рамках роботи мережі.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/
Більше фотографій – у Facebook-групі «Депутатські групи «Рівні можливості» у Запорізькій області» https://www.facebook.com/groups/274557499644395/
Контактна особа: Оксана Дроздовська тел. 098-44-201-78, 099-379-86-42,
zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.