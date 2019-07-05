Щорічний технічний огляд у військовій частині 3029

З 3-го по 5 липня у військовій частині 3029 відбувся щорічний технічний огляд техніки. Напередодні гвардійці проводили обслуговування техніки, ремонт та фарбування. Під час перевірки увага приділялася не тільки зовнішньому вигляду, комплектності і справності автомобілів, але також знанням, виконанню водіями своїх обов’язків та наявності відповідних документів.
Техніка служить військовій частині протягом довгих років. Завдяки тому, що водії і механіки займаються обслуговуванням і ремонтом в будь яку пору року, машини доглянуті і знаходиться у доброму технічному стані.
«Мені дуже до вподоби що я можу поєднувати своє захоплення автомобілями та різними типами техніки зі службою в лавах Національної гвардії України» – розповів старший сержант Макарчук.
По завершенню техогляду та підведенню підсумків вся техніка військової частини 3029 була визнана технічно справною і отримала загальну оцінку «добре». Дивлячись на кропітку роботу водіїв та добре доглянуту техніку, можна з упевненістю зробити висновок, що автомобіліст це дійсно важлива та відповідальна професія.
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