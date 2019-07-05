Запорізькі підприємства перерахували майже 4 мільярди гривень митних платежів

У першому півріччі 2019 року до державного бюджету спрямовано 3,8 мільярда гривень митних платежів. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, який зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились майже на 9 мільйонів.
Лише у червні до казни спрямовано майже 484 мільйони гривень. Щоденно платежі з експортно-імпортних операцій в регіоні, у середньому, склали понад 16 мільйонів.
Більшу частину надходжень сформували митні платежі, які були сплачені при ввезенні на територію України товарів для виробництва в промисловості – 76,1 %, від суб’єктів невиробничих галузей надійшло, відповідно, 23,9 %.
У розрізі товарних угрупувань найбільша частка митних платежів припадає на машини, устаткування та транспорт – 35 відсотків, паливно-енергетичні товари – 33 відсотки, метали та вироби з них – 12 відсотків, сільськогосподарські та продовольчі товари – 9 відсотків, мінеральні продукти – 7 відсотків, продукція хімічної промисловості – 6 відсотків.
Запорізька митниця ДФС