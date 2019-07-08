Атрибути розкішного життя рікою лилися в каналізацію: у Запоріжжі знищили партію конфіскованого елітного алкоголю

Згідно з рішенням суду днями у Запоріжжі було ліквідовано понад 250 пляшок алкогольних напоїв імпортного виробництва.
У березні минулого року співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області відпрацьовували оголошення на інтернет-ресурсах та виявили нелегальний продаж алкогольної продукції елітних брендів.
Було встановлено, що напої реалізовувались без марок акцизного податку, тож якість цих товарів ніхто не гарантував. Вартість конфіскованої партії перевищувала 200 тисяч гривень.
Після проходження всіх необхідних судових процедур конфіскований алкоголь вилили в каналізацію.