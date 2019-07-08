Валерій Манько: “Бюджети запорізьких громад отримали більше чотирьох мільярдів гривень”

У першому півріччі 2019 року до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 4 мільярди 392 мільйони гривень податків і зборів (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, доходи місцевих скарбниць порівняно з відповідним періодом 2018 року зросли на 649 мільйонів або на 17,3 відсотка.
Найбільші суми надійшли від сплати податку на доходи фізичних осіб – 2 мільярди 762 мільйони гривень, що на 420 мільйонів або майже на 18 відсотків перевищує рівень минулого року.
Суб’єкти малого і середнього підприємництва поповнили місцеві бюджети на 612 мільйонів гривень єдиного податку, що на 92 мільйони або на 18 відсотків більше, ніж торік.
За оренду та користування земельними ділянками надійшло 510 мільйонів плати за землю, що в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року більше на 28 мільйонів або майже на шість відсотків.
Запорізькі підприємства перерахували до місцевих бюджетів 168 мільйонів гривень податку на прибуток, збільшивши відрахування до показників минулого року на 109 мільйонів.
Крім того, до бюджетів громад надійшло 93 мільйони гривень рентної плати за користування природними ресурсами (+7,7%), а також 85,5 мільйона гривень екологічного податку (+8%).
Головне управління ДФС у Запорізькій області