За підтримки «Запоріжсталі» відбувся наймасовіший в Україні заплив через Дніпро Riverman

7 липня в Запоріжжі близько 1000 спортсменів – професіоналів та аматорів – взяли участь у наймасовішому в Україні запливі через Дніпро. Організаторами спортивного свята виступила компанія LIVE.LOVE EVENTS за підтримки генерального партнера комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації «Запоріжжя. Платформа спільних дій».
«Ми пишаємося тим, що наймасовіший заплив в Україні відбувся саме в Запоріжжі. У минулому році брали участь 500 учасників, цьогоріч – вже 1000 чоловік разом підкорювали Дніпро. Я впевнений, така тенденція і великий інтерес до фанових спортивних івентів збережеться і в майбутньому. «Запоріжсталь» буде підтримувати проведення таких заходів в Запоріжжі, адже саме вони і привертають увагу туристів до міста», – підкреслив Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма.
На кілометровій дистанції свої сили випробували близько 500 учасників. Серед чоловіків найкращий результат показав спортсмен з Кривого Рогу Володимир Вороньков. Серед жінок золото – у запорізької плавчині Надії Іванової. Лідери запливу отримали грошові призи на загальну суму 30 тис. гривень.
Новачки брали участь в запливах на 200 метрів на відкритій воді та естафетах. Учасники спортивного фанового івенту відзначали високий рівень організації заходу, особливо з забезпечення безпеки плавців.
Традиційно в Riverman взяла участь велика корпоративна команда «Запоріжсталі»: 100 працівників спробували свої сили на різних дистанціях.
Для дітей працювала зона водних атракціонів. Для учасників та вболівальників організували безкоштовні запливи на байдарках, майстер-класи на SUP та розіграш пам’ятних призів.
Більше яскравих фотографій івенту за посиланням.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»