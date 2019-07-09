Бліц-опитування: Чи любите ви плавання, зокрема у Дніпрі?

1.Віталій, пенсіонер:
-Вже не пам’ятаю коли останній раз купався Дніпрі. Немає часу, немає нагоди. Бажання особливого піти на пляж теж немає.
2.Марина, інженер:
-Звісно що люблю плавати. Краще на морі плавати, але це не часто вдається,частіше у Дніпрі. Непогано б ще взимку до басейну походити, але поки що часу не має через дітей.
3.Олександр, будівельник:
-Так, полюбляю плавання. Це дає бадьористь, особливо у спеку. Звісно що влітку вода у Дніпрі не дуже чиста, особливо на міських пляжах. Тому частіше хожу на Хортицю, аби поплескатися у Старому Дніпрі, там набагато краще.
4.Олена, домогосподарка:
-Плавати-так, але у Дніпрі- ні. Вода у Дніпрі так собі. Як заходиш у воду на пляжі, то відчуття брудного тіла. Тому краще плавати у басейні, або ж на морі.
5.Олеся, студентка,м.Київ:
-Дуже люблю плавати. У Київі Дніпро набагато чистіший аніж у Запоріжжі. У із друзями є улюблений пляж на Оболоні, там взагалі дуже чиста вода і затишні куточки, можна увесь вихідний там провести, звісно що поплавати досхочу. Ну а взимку ходжу до басейну