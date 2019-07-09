Бліц-опитування: Чи обізнані ви із програмами кандидатів у депутати ВРУ? Наскільки вони відповідають потребам українського суспільства, в цілому, і регіональних громад, зокрема?

1.Ганна, вихователька дит. садка:
-Щось, десь чула, але змістовно жодної програми на власні очі не бачила і не читала. Не вбачаю у цьому сенс, бо все це не більше як слова, за ними майже нічого не стоїть. Чи відповідає вона потребам суспільства сказати не можу.
2.Лариса, домогосподарка, Вільнянський р-н:
-Так, була на зустрічі із кандидатом. Багато чого обіцяв і багато про що розповідав. Ми хочемо аби дорогу нормальну зробили, та автобус щоб зручний був до міста. А чи відповідає його програма потребам суспільства я не знаю.
3.Сергій, приватний підприємець:
– Програму кандидата, яку я читав це і не програма, а перелік намірів , загальних фраз і передвиборчих обіцянок. Щось на кшталт того- «За все добре, проти всього поганого». Звісно що це аж ніяк не відповідає запитам суспільства.
4.Настя, студентка:
-Я більше довіряю не програмі, а особистості. Мені здається що програми ніколи не виконуються, тому і витрачати час на їх вивчення немає бажання. На словах все дуже красиво, а реальність зовсім інша.
5.Юхим Петрович, пенсіонер, Запорізький р-н:
-Ні, я необізнаний із передвиборчими програмами. Для мене більше важать діла, аніж слова. Дивлюся що саме доброго та корисного зробила людина. Як що бачу що нічого не зробила, то й не голосую за нього.