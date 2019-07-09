Чи задоволені Ви послугами, що надає державна служба зайнятості? Триває анкетування роботодавців

Чи задоволені Ви послугами, що надає державна служба зайнятості? Триває анкетування роботодавців

До 19 серпня 2019 року триває опитування роботодавців щодо задоволеності надання послуг державною службою зайнятості. Служба зайнятості змінюється та прагне покращити обслуговування населення.

«Ми готові змінюватись так, щоб Вам було зручно з нами працювати! – Запевняє директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. -Чекаємо на ваші пропозиції та відгуки».

Анкета для заповнення роботодавцями розміщена на головній сторінці сайту державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» www.dsz.gov.ua під активною кнопкою «Опитувальник роботодавця», а також в рубриці «Роботодавцям».

Для посилення комунікацій з клієнтами служби зайнятості ще в 2018 році на веб-сайті Єдине соціальне середовище зайнятості www.dcz.gov.ua впроваджено в роботу електронні кабінети для шукачів роботи та роботодавців. За допомогою Електронного кабінету роботодавця, забезпечується можливість реєстрації вакансій, здійснення добору працівників і перегляду резюме, участь у опитуваннях.

Також нагадуємо, що з червня 2019 року на веб-сайті державної служби зайнятості триває опитування роботодавців щодо потреби у працівниках на 2020 рік у професійному розрізі.

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