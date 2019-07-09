Щоб шаблі не брали, кулі щоб минали…

Постійна та наполеглива праця задля допомоги нашім хлопцям на передовій триває у Запорізьких волонтерських групах та центрах. Один з таких осередків, що зібрав небайдужих серцем громадян є волонтерський центр «Кубик». Чому саме така назва? Кубик це по перше така собі рама із гранями за допомогою якої плетуть маскувальні сітки, які дуже потрібні на передовій. Учасники групи чарівні та усміхнені жінки різного віку та юні хлопці. Організатор та натхненник групи яка існує вже три роки Сергій Брегеда розповів про роботу волонтерів. Сьогодняшні потреби армії зовсім інші аніж у 2014 році. Шкарпетки та пиріжки вже і так є. А ось у маскувальних сітках потреба залишається велика. Гарна сітка це запорука безпеки і захист від ворожого ока. Зі слов Сергія одна одиниця техніки потребує цілий комплект сіток для різних пор року та стану погоди. Середній розмір сітки 6 на 8 метрів, є і менші а є більше за розміром. Термін виготовлення такої сітки близько одного тижня і таких сіток «Кубик» зробив та відправив бійцям на фронт близько 140 одиниць. Що саме надихає волонтерів на таку працю відповів Сергій Брегеда:
-Ми працюємо для того, аби нашим хлопцям було легше нас захищати. Кожна сітка яку зробили волонтери, вона сплетена із думками про те,що вона захищає. Вироблена із любов’ю вона стає заговореною, чарівною, невидимою.
Волонтерський центр «Кубик» запрошує небайдужих до себе у дружній колектив, аби стати однодумцями та разом робити добрі справи. Якщо хочете допомогти країні та армії, і звісно знайти нових друзів то завітайте до «Кубика». Центр розташован на теренах міської дитячої лікарні №5, що у Хортицькому районі. Телефони є у соцмережах та у редакції.
Олександр Максимов