Валерій Манько: “Запорізькі підприємства сплатили 170 мільйонів гривень екологічного податку”

За шість місяців 2019 року запорізькі підприємства-забруднювачі спрямували до бюджетів 170 мільйонів гривень екологічного податку (без врахування даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно із минулим роком ековідрахування збільшилися на 26 мільйонів. Зокрема, до державного бюджету надійшло 84,5 мільйона гривень, а до місцевих скарбниць – 85,5 мільйона гривень екологічного податку.
У першому півріччі найбільші надходження по області забезпечили платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 142 мільйони, підприємства Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів перерахували 10,7 мільйона, від виробництв м. Запоріжжя надійшло 9,7 мільйона, майже 2 мільйони сплатили суб’єкти господарювання Бердянського та Приморського районів.
Усього у Запорізькій області зареєстровано понад 2400 платників екологічного податку. Це підприємства, які здійснюють викиди шкідливих речовин у повітря, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають небезпечні відходи.