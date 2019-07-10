Якісна освіта та перспективна робота у фіскальній службі

Університет Державної фіскальної служби України у м. Ірпінь запрошує усіх бажаючих на навчання на Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.
Для прийому абітурієнтів на спеціальність 081 «Право», ОПП Фінансові розслідування зараховуються результати ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземної мови або математики на вибір.
Якщо вас зацікавила ця інформація, телефонуйте до сектору проходження служби у податковій міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області за номером: (061) 213-50-23 або звертайтеся за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 166 для формування особової справи.