Повертаючись із Туреччини, громадянка України не задекларувала придбані за кордоном прикраси

У Запорізькому міжнародному аеропорту під час митного оформлення пасажирів рейсу “Сабіха-Запоріжжя”, одна із подорожуючих для проходження контролю обрала “зелений коридор”, де митні формальності здійснюються у спрощеному порядку (без заповнення митної декларації).
Під час проведення контролю, пасажирці було запропоновано пройти через стаціонарний металошукач, який показав, що у неї під одягом наявні металеві предмети. Виявилося, що громадянка провозила у спідній білизні ювелірні вироби – чотири кольє з металу жовтого кольору загальною вагою 342 грами, які вона приховала від митного контролю. За зовнішніми ознаками прикраси не були у використанні. Пасажирка повідомила, що придбала кольє в Туреччині, їх вартість становить 7300 доларів США (186896 грн за курсом НБУ), що було зазначено у наявному у неї чеку.
Ці товари не були заявлені за встановленою формою та ввезені всупереч вимог п.4 ст.374 Митного кодексу України. За даним фактом розпочато справу про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
Предмети правопорушення вилучені.