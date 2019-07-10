Валерій Манько: «З початку року запоріжці сплатили майже 296 мільйонів гривень військового збору»

У першому півріччі платники податків Запоріжжя та області перерахували до державного бюджету 295,9 мільйона гривень військового збору (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком надходження зросли на 46 мільйонів або на 18 відсотків.
Найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 157,8 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 39 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 26,6 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 20 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 13,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від нарахованої суми доходу. Здебільшого його утримують та сплачують до бюджету роботодавці, які виплачують трудові доходи, та податкові агенти. У разі отримання інших доходів (у тому числі іноземних), з яких не сплачено збір, відповідальним за його перерахування є сам платник.