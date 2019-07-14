Фахівці Запорізької митниці ДФС викрили 100 митних правопорушень

У першому півріччі в ході проведення аналітично-пошукових заходів запорізькі митники виявили 100 фактів недотримання митного законодавства. Загальна сума збитків, завданих в результаті адміністративних правопорушень, склала майже 51 мільйон гривень.
Стосовно громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи про порушення митних правил. На даний час співробітники митниці розглянули 36 справ, за результатом яких на правопорушників накладені штрафи на суму 2,5 мільйона гривень.
Разом з тим, за січень-червень судові органи розглянули 32 справи про порушення митних правил та винесли постанови про конфіскацію предметів правопорушення на суму майже 1,5 мільйона гривень. Також було застосовано майже 6 мільйонів гривень штрафних санкцій.