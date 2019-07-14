Історія успіху. Як наблизитися до своєї «казки»

Салони краси. Феї-перукарі та задоволені клієнти зі стильними зачісками. Відчуття, що ти робиш важливу місію, – даруєш людям гарний вигляд та впевненість у собі.
Але що робити, якщо це тільки мрія, а у реаліях сьогодення ти опинився на роздоріжжі, без роботи і не знаєш, як наблизитися до своєї «казки»? Саме такі питання вирували у Кристини Кудінцової. Аби розібратися у собі та відчути підтримку з боку держави, Кристина звернулася до Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості.
Фахівці центру зайнятості запропонували дівчині широкий спектр послуг, одна з яких – здобуття нової професії у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ. Пані Кристина зрозуміла, що, мабуть, це і є той шанс, на який вона чекала. Детальну інформацію про навчання, умови та подальшу професійну самореалізацію дівчина отримала у відділі активної підтримки безробітних. Одеса вже чекала!
«Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості зустрів мене дуже приязно. На території центру ПТО розміщений і навчальний корпус з адміністрацією центру, сучасними навчальними аудиторіями та майстернями, і гуртожиток для проживання слухачів курсів. Дуже комфортні і умови для проживання», – відзначає Кристина.
Під час навчання дівчина здобувала нові знання, брала активну участь у різноманітних перукарських майстер-класах. Під час XI Всеукраїнського фестивалю молодих дизайнерів моди і стилю Sun Festival, який проходив у Київському університеті культури, здобула премію Гран-прі.
«Неперевершене відчуття, коли казка втілюється в реальність. Тепер я можу на рівні професіоналів, перукарів-модельєрів, дарувати неперевершені зачіски усім бажаючим. І саме з цим я пов’язую свою подальшу професійну діяльність», – ділиться Кристина своїми професійними планами. А ще додає, що на момент завершення навчання отримала дуже цікаві пропозиції щодо роботи у топових салонах Одеси.
Якщо Ви хочете отримати гідну роботу, знайти стабільність у своєму житті, відчути себе успішним – скористайтеся можливістю отримати це через якісне професійне навчання в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. Твій шанс чекає на тебе!