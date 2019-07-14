Навчання у ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ» – запорука вдалого працевлаштування

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – спеціалізовані навчальні заклади сучасного європейського рівня для дорослого населення, що створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання.
Плідна співпраця пов’язує Запорізьку обласну службу зайнятості та Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості з самого моменту його створення.
ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ» отримав ліцензії на проведення освітньої діяльності з професійного навчання. Створена матеріально-технічна база дозволяє проводити навчання з великої кількості професії, що користуються попитом на ринку праці. Одночасно в навчальному закладі можуть навчатись понад 800 осіб.
Починаючи з 2010 року 53 безробітних Запорізької області пройшли професійну підготовку та перепідготовку в ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ» за такими професіями як: адміністратор, бармен, кухар, касир торгівельного залу, перукар (перукар-модельєр), токар, лицювальник-плиточник, покоївка, манікюрник, оператор верстатів з програмним керуванням, а також 26 осіб підвищили свою кваліфікацію на курсах підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу для відкриття власної справи.
Кожна людина прагне до самореалізації, але іноді стається так, що раніше здобута професія не дозволяє цього зробити, або людина вже не може виконувати опановану професію, або професія просто не до душі. У цьому випадку потрібно шукати нові шляхи для здобуття необхідної професії у будь-якому віці.
Насправді, кожна людина сама творець своєї долі. Вибір завжди за людиною.
Сучасний світ пропонує багато можливостей для самореалізації шляхом навчання. Існують як формальні так і неформальні засоби навчання, і вік та освіта цьому не перешкода. А державна служба зайнятості, у свою чергу, всебічно сприятиме безперервному професійному навчанню населення.
Нещодавно з сонячного міста Одеса повернулась Кристина Кудінцова, що навчалась за професією перукар (перукар-модельєр). Дівчина була у великому захваті та поділилась своїми враженнями: «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості зустрів мене дуже приязно. На території центру ПТО розміщений і навчальний корпус з адміністрацією центру, сучасними навчальними аудиторіями та майстернями, і гуртожиток для проживання слухачів курсів. Дуже комфортні і умови для проживання».
«Неперевершене відчуття, коли казка втілюється в реальність. Тепер я можу на рівні професіоналів, перукарів-модельєрів, дарувати неперевершені зачіски усім бажаючим. І саме з цим я пов’язую свою подальшу професійну діяльність» – ділиться своїми планами Кристина.
Отримуючи такі відгуки, ми розуміємо, що «Ми працюємо для того, щоб працювали Ви!» – це не просто вислів, це – плідна робота державної служби зайнятості впродовж багатьох років з шукачами роботи та роботодавцями-замовниками кадрів для задоволення потреб усіх клієнтів, які до нас звертаються.
Додаткову інформацію можна отримати:
відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47