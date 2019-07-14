Телеканали Суспільного мовника покажуть фільм про Олега Сенцова “Етапом через пів Землі”

UA: Суспільне мовлення долучається до всесвітнього дня солідарності з Олегом Сенцовим #SaveOlegSentsov. До дня народження режисера всі регіональні телеканали Суспільного транслюватимуть документальний фільм “Етапом через пів Землі” виробництва “Громадського”.
Стрічка вийде в ефір регіональних телеканалів Суспільного 13 липня о 14:30. Вона розповідає про українських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, їхнє затримання в Криму й шлях до російських колоній.
Сенцова та Кольченка утримували в СІЗО в Москві, судили в Ростові, перевозили етапами на Урал й аж до російської Арктики. Автори фільму підрахували, що на двох вони проїхали майже 20 тисяч кілометрів — це половина шляху довкола світу. Для них ця подорож триває винятково Росією. І тільки в’язницями.
Знімальна група “Громадського” побували в ключових містах на шляху їхнього етапу та дізналася, у яких умовах утримують політв’язнів та які люди опікуються їхніми долями там, куди так і не допустили українських консулів, куди й донині складно дістатися адвокатам.
Також деякі філії Суспільного влаштовують офлайнові покази документального фільму. UA: ОДЕСА організовує показ “Етапом через пів Землі” 13 липня о 15:00 в приміщенні Одеського хабу Академії суспільного мовлення, а UA: СУМИ запрошують на перегляд 13 липня о 18:00.
https://suspilne.media/news/1627
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