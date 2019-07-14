З початку року до запорізької бізнес-спільноти долучилися майже 5 тисяч підприємців

У першому півріччі на Запоріжжі власну справу зареєстрували 4967 платників податків. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, серед тих, хто вирішив започаткувати бізнес 951 СГД-юридична особа та 4016 фізичних осіб-підприємців.
Усього станом на початок липня 2019 року на обліку в територіальних органах фіскальної служби регіону перебуває 121223 представника бізнесу, зокрема, 51151 юридична особа та 70072 фізичних особи.
Нагадуємо, згідно із нормами податкового законодавства зареєстровані суб’єкти господарювання перед початком ведення власної справи мають обрати систему оподаткування (спрощену або загальну).
З докладною інформацією про законодавче регулювання, умови оподаткування, види податків тощо можна ознайомитись на сайті фіскальної служби у відповідних розділах (“Фізичним особам”, “Юридичним особам”, “Самозайнятим особам”) http://sfs.gov.ua.