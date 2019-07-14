Запорізькі виробники молочної продукції ухилились від сплати 7,2 млн грн податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області у рамках проведення операції “Рубіж” викрили злочин за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. «Ухилянтами» виявились службові особи одного з підприємств Запорізького регіону, яке є виробником та постачальником молочної продукції на території України та за її межами.
Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2018 років службові особи зазначеного підприємства з метою заниження податкових зобов’язань відображали у звітності недостовірні відомості щодо операцій з фіктивними підприємствами. В результаті вони ухилились від сплати податків на суму понад 7,2 мільйона гривень.
У рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури області провели обшуки, за результатом яких вилучено докази порушення вимог податкового законодавства. На теперішній час триває досудове розслідування.