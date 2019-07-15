Чисельність безробітних в Запорізькій області знизилась на 5,8 %

На даний час в Запорізькій області, як і в цілому по країні, спостерігається зниження рівня безробіття. За 6 місяців 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 38,3 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 5,8% менше минулорічного показника. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 25,2 тис. осіб. При цьому, 11,2 тис з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З початку року 316 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 75 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,2 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Не дивлячись на позитивну тенденцію, ситуація на ринку праці досить складна. Серед основних проблем є професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. З метою підготовки прогнозу потреби у працівниках у професійному розрізі на 2020 рік та визначення перспективи створення робочих місць, проводиться поглиблене вивчення перспектив розвитку регіональних ринків праці. На порталі Державної служби зайнятості запроваджено анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік.
Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Для врівноваження ситуації на ринку праці служба зайнятості змінюється та постійно запроваджує у своїй діяльності нові форми роботи. Із початку січня 2019 року в усіх центрах зайнятості служби зайнятості розпочали свою роботу кар’єрні радники. Їх головне завдання – індивідуальний підхід до кожного клієнта в плануванні кар’єри.
Для найбільш ефективного пошуку працівників для потреб роботодавців використовується метод рекрутингу. Найближчим часом заплановано впровадження інституту роботодавця
Служба зайнятості впевнено перетворюється в сучасні сервісні майданчики з надання широкого спектру послуг».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47