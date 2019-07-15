З прибутків запорізьких підприємств до бюджетів перераховано понад 1,3 мільярда гривень

За шість місяців підприємства Запорізького регіону сплатили до державного бюджету 1 мільярд 370 мільйонів гривень податку на прибуток, що на 965 мільйонів більше, ніж за відповідний період 2018 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Найбільші надходження податку на прибуток до держбюджету забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 326 мільйонів, від платників м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів надійшло 50,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 34,4 мільйона гривень.
Крім того, запорізькі підприємства і установи комунальної форми власності, які сплачують податок на прибуток до місцевих скарбниць, забезпечили 167,6 мільйона гривень, це на 108,8 мільйона більше, ніж торік.
Нагадаємо, податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як в Україні, так і за її межами. Основна ставка податку становить 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області