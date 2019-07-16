ЄБРР надасть «Фармак» фінансування в розмірі 15 млн євро

Гроші підуть на збільшення виробничих потужностей та оснащення сучасним обладнанням, розширення виробництва й будівництво нового лабораторно-виробничого комплексу.
«”Фармак” обрав шлях безперервного розвитку. Ми робимо доступними сучасні ефективні лікарські засоби. Інвестиції Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 15 млн євро допоможуть нам наростити виробничі потужності. Стратегічна мета нашої компанії – розширити свою присутність на міжнародних ринках, залишаючись лідером в Україні. Задля цього ми впроваджуємо інноваційні технології, закуповуємо сучасне обладнання, створюємо нові робочі місця. Усе це вимагає значних інвестицій. І вже вдруге ЄБРР інвестує в наше виробництво. Для нас ця співпраця – ознака високого рівня довіри, роботи й розвитку нашої компанії, відповідності її європейським стандартам і нормам ведення бізнесу. Це ще раз підкреслює правильність обраного нами напрямку та доводить надійність компанії “Фармак” для міжнародних інвесторів», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».
«”Фармак” – компанія з європейськими амбіціями і стратегією розширення присутності на іноземних ринках. Тому Європейський банк реконструкції та розвитку уже вдруге підтримує «Фармак» і впевнений у подальшій плідній співпраці. Інвестиції допоможуть компанії в сфері розширення діяльності з досліджень та розробки, що сприятимуть розвитку інновацій, впровадженню найкращої галузевої практики та стимулюванню конкуренції серед українських фармацевтичних виробників. Лише у 2018 р. український фармацевтичний ринок виріс більш ніж на 27% у гривні та демонструє значний потенціал подальшого розширення. «Фармак» має гарні можливості для того, щоб скористатися цим трендом і пропонувати українським споживачам доступні за цінами високоякісні ліки», – зазначила Флоранс Башелард-Бакал, регіональний керівник департаменту виробництва і послуг ЄБРР.
Загалом у 2019 році «Фармак» планує інвестувати в розвиток 1,045 млрд грн. Ці кошти підуть на завершення нового таблеткового виробництва, проект рідких лікарських засобів (РЛЗ-3), новий офісно-лабораторний комплекс, ІТ, якість та лабораторне обладнання.
ДОВІДКА
АТ «Фармак» — український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві, АТ «Фармак» із 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України*.
У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.
Продукція АТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. АТ «Фармак» — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків**.
На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
У компанії працюють більш ніж 2600 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами.
У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.
З 2015 року в АТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.
* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research
** дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України