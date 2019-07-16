Кохану покликав до шлюбу на виду у побратимів

У житті часом усе так пов’язане між собою, що й не розбереш, де саме закінчується громадянський обов’язок і розпочинається особисте життя. Яскравим підтвердженням тому стало яскраве освідчення у коханні, яке публічно здійснив на плацу військової частини 3029 один з військовослужбовців.
У суботу, у 9-ому полку оперативного призначення Національної гвардії України після складання присяги на вірність народу України нещодавно призваний гвардієць Володимир Гайдук, ставши на одне коліно, зробив пропозицію руки та серця коханій дівчині.
Ну, і хто ж після цього відмовить? Звичайно, що дівчина була згодна, хіба що доведеться трошки почекати завершення терміну служби коханого.