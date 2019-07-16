На Запоріжжі працівники СБУ вимагали та отримали неправомірну вигоду від іноземців

Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою співробітників Управління Служби безпеки України в Запорізькій області у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору контррозвідки Управління СБУ в Запорізькій області та його підлеглий вимагали й отримали від іноземців, які на законних підставах перебували на території України, 2000 доларів США. За таку суму неправомірної вигоди правоохоронці обіцяли не вживати заходи щодо скасування іноземцям посвідок на тимчасове проживання та не направляти Державної міграційної служби до інформацію, яка б стала підставою для відмови іноземцям в оформленні посвідок на постійне проживання в Україні.
Підозрювані та їх захисники ознайомлюються із матеріалами кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.