“Врожай-2019”: запорізькі аграрії добровільно оформили 1187 працівників

В ході проведення заходу “Врожай-2019” на Запоріжжі до робітників, які офіційно працюють у сільському господарстві, додалося 1187 громадян. Адже після роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці фіскальної служби регіону з роботодавцями, останні добровільно оформили трудові відносини зі своїми працівниками.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, цим робітникам нараховано 5,6 мільйона гривень доходів, з яких до бюджетів надійшло 2 мільйони 313 тисяч гривень єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Крім того, 1619 найманим працівникам було збільшено розмір заробітної плати та легалізовано 1,9 мільйона гривень доходу. З цієї суми додаткові находження склали 758 тисяч гривень ЄСВ, ПДФО та військового збору.
Як зазначив керівник фіскальної служби області, захід “Врожай-2019” спрямований на детінізацію агросектора. Зокрема, у зоні контролю податківців – дотримання суб’єктами господарювання агропромислового комплексу податкового законодавства, питання легалізації праці та заробітних плат, оформлення та цільового використання земельних ділянок, своєчасної сплати податків і зборів, залучення до державної реєстрації та декларування громадян, які отримують доходи від обробітку земель та реалізації врожаю тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області