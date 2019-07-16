Вирішення яких проблем ви доручаєте кандидату у народні депутати, якого обираєте? Чи здатен, на вашу думку, він їх вирішити? Що додає вам упевненості в цьому?

Антін, приватний підприємець:
-Конкректні проблеми вирішувати я б депутату не доручав би, бо робота депутата відбувається у колективі. Є тільки побажання привести до прийнятного рівня збір податків з малого бізнеса. Чи здатен він вирішити ці та інші питання, я можу лише сподіватися.
Ангеліна Степанівна, пенсіонерка, Вільнянський р-н:
-Хочеться, аби депутат переймався життям громади. Сподіваюсь, що так воно і буде. Життя хоч і важке, але надія на краще в мене є. Гарний кандидат у нас, енергійний та досвідчений.
Богдана, студентка:
-Особисто я нічого такого депутату не доручаю. Просто є упевненість у людині, вона ґрунтується на певному досвіді його попередньої діяльності, на його особистісних якостях, можливо, на моїй власній інтуїції.
Надія, диспетчер трансагентства:
-Доручаю подальшу розбудову країни. Які саме питання при цьому виникнуть, це вже його справи, бо я не знаю, як це вирішується на державному рівні. Хотілося, аби робота депутатів була плідною, а не піар, як часто в нас відбувається.
Сергій, інженер:
-Дуже хотілося, наприклад, аби у Запоріжжі були добудовані мости. Доручити то я можу, але впевненості в мене вже ні в чому немає. Головне, аби обрані нами люди виявилися розумними, мудрими та прагматичними