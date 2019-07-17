Читайте у газеті “Правда ЗП” за 18.07.2019 р.

Друзі! У четвер, 18 липня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У неділю, 21 липня, в Україні святкуватимуть День працівників металургійної та гірничовидобувної галузі. Це свято, яке не має обмежень і зокрема у Запоріжжі – одному з найпотужніших металургійних центрів країни – об’єднує цілі сім’ї, надаючи привід для гарного і приємного сімейного відпочинку. Тож святкуймо! Разом з тим, у цей день відбудуться й позачергові вибори до Верховної ради України. Як не втратити здоровий глузд при обранні свого кандидата, дізнайтесь із нашої газети.
Також ми розкажемо своїм читачам про атаку клонів, ДТП із автівками з кортежу Президента, падіння «брилівської стіни» та інші резонансні події.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
З нагоди професійного свята металургів говоритимемо про проблеми і виклики галузі, зокрема на енергоємних металургійних виробництвах. Якщо держава не перегляне тариф на електроенергію для енергоємних металургійних підприємств, під загрозою опиниться в цілому робота єдиного в Європі титанового виробництва – ЗТМК. Про це читайте в інтерв’ю з директором ТОВ «ЗТМК» Володимиром Сиваком
Поговоримо і про актуальну на сьогодні битву за врожай.
Хлібороби ТОВ «Берлен» другий рік поспіль саме в третій п’ятиденці конкурсу жниварів посідають перше місце в області. Причому комбайновий екіпаж очолює знову, як і торік, Юрій Товстоп`ятко. Триває битва за врожай. Жнива у розпалі. Про особливості процесу нинішнього року читайте у газеті
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про… публічне освідчення у коханні на присязі у 9-ому полку оперативного призначення НГУ.А також дізнаємося від наших земляків, як їх запрошували до шлюбу.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правда ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 18.07.2019 р.
Друзі! У четвер, 18 липня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.