Як в Запоріжжі борються з гризунами комахами і кліщами

16 липня Агентство регіональних ініціатив провело круглий стіл, де фахівці розповіли, які в обласному центрі використовують методи боротьби проти комах, кліщів і гризунів.
За словами директора КП «Запорожремсервіс» Сергія Ращепкіна, керуючі компанії та інші організації для виконання робіт з дератизації та дезінсекції замовляють підрядникам виключно через систему Prozorro, які потім проводять відповідні роботи. Роботи проводяться планові – 2 рази в рік, навесні та восени, якщо ж існує необхідність додаткової обробки багатоповерхових будинків, мешканці можуть звернутися в керуючу компанію за заявкою.
За словами Тетяни Богданової, завідуючої відділенням дезинфектології ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» в Законі чітко прописано, хто і як повинен боротися з паразитами.
За словами одного з приватників, менеджера ТОВ «Нобель-Агрохім» Ольги Загоровської, якби всі підрядники постійно і якісно проводили роботи, кількість гризунів не росло б. До приватних структур звертаються в основному ОСББ.
З канальними тарганами, наприклад, потрібно боротися комплексно, у всьому будинку, адже вони після обробки просто переходять в інше приміщення по трубах. Обробляти один підвал, це не дасть ефекту, потрібні роботи у всьому будинку, в тому числі і на горищі, – впевнена Ольга Загоровська.
Механізм же робіт такий. Оглянути підвал, визначити яка критичність, ліквідувати підтоплення, записати скарги мешканців, обумовити ціну і укласти договір. При цьому про початок робіт необхідно попередити мешканців. Найчастіше це ранковий час, коли більшість з них на роботі.
Ентомолог ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» Інна Комариця розповіла, в нашій місцевості вже водяться 7 видів малярійних комарів, які можуть бути рознощиками різних інфекцій. А крім них це ґедзі, кровоссальні мухи, кліщі.
Боротися ж з ними треба трьома способами: екологічні методи, без хімічних речовин – зріджені дерев і кущів, покіс трави, очистка дна і звільнення від рослинності берегів річок. Хімічні – застосування хімічних речовин і біологічні – обробка води в водоймах і річках речовинами на основі балтокуліціда. Після обробки цими препаратами личинки комарів і інших шкідливих комах гинуть. Саме ці способи застосовує влада Запоріжжя в боротьбі з комахами, кліщами і гризунами. За два останні роки в Запоріжжі на дератизацію з міського бюджету витратили 210 500 гривень. Щурячою отрутою були оброблені 1800000 квадратних метрів площі. Вартість робіт – 383 000 гривен. У Запоріжжі проводять обробка підвальних приміщень раз на рік. Вона починається у другій половини вересня і триває в жовтні.
Як в Запоріжжі борються з гризунами комахами і кліщами
16 липня Агентство регіональних ініціатив провело круглий стіл, де фахівці розповіли, які в обласному центрі використовують методи боротьби проти комах, кліщів і гризунів.